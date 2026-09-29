Лантратова обсудила возвращения пленных солдат РФ с кардиналом Дзуппи Лантратова и кардинал Дзуппи обсудили возвращение российских пленных

Москва29 сен Вести.Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова обсудила со спецпосланником Папы Римского Льва XIV по украинскому урегулированию, председателем Итальянской епископальной конференции кардиналом Маттео Дзуппи возвращение российских военнопленных на Родину.

Российская сторона также сообщила о том, как сегодня проходят обмены и выстроен диалог с Украиной.

Главной темой нашей встречи стало возвращение российских военнослужащих из украинского плена написала Лантратова в своем Telegram-канале

Омбудсмен уточнила, что Дзуппи выразил готовность продолжать работу с РФ по гуманитарным вопросам.

20 сентября Лантратова заявила, что Россия продолжает работу по поиску российских бойцов в так называемом теневом плену на Украине.