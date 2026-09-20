Лантратова: идет работа по вызволению бойцов из "теневого плена" на Украине

Лантратова: из "теневого плена" на Украине вернулись девять бойцов Лантратова: идет работа по вызволению бойцов из "теневого плена" на Украине

Москва20 сен Вести.Работа по поиску российских бойцов в так называемом теневом плену на Украине не останавливается: РФ передает списки и добивается проверки каждого случая.

Об этом заявила в беседе с ТАСС уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Омбудсмен отметила, что на сегодняшний день благодаря коммуникации получилось вернуть из так называемого "теневого плена" уже девять российских бойцов.

Речь идет о людях, которые могли месяцами находиться в закрытых местах содержания и официально проходить как пропавшие без вести. Работу по другим таким людям мы продолжаем. Их фамилии у нас есть, передаем информацию украинской стороне, добиваемся проверки каждого случая сказала Лантратова

Ранее омбудсмен заявила, что Россия и Украина продолжают обмен списками без вести пропавших и продолжают вести переговоры по их поиску.