Москва20 сенВести.Работа по поиску российских бойцов в так называемом теневом плену на Украине не останавливается: РФ передает списки и добивается проверки каждого случая.
Об этом заявила в беседе с ТАСС уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Омбудсмен отметила, что на сегодняшний день благодаря коммуникации получилось вернуть из так называемого "теневого плена" уже девять российских бойцов.
Речь идет о людях, которые могли месяцами находиться в закрытых местах содержания и официально проходить как пропавшие без вести. Работу по другим таким людям мы продолжаем. Их фамилии у нас есть, передаем информацию украинской стороне, добиваемся проверки каждого случаясказала Лантратова
Ранее омбудсмен заявила, что Россия и Украина продолжают обмен списками без вести пропавших и продолжают вести переговоры по их поиску.