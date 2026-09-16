Лантратова: Россия и Украина ведут переговоры о поиске пропавших без вести

Лантратова: Россия ведет с Украиной переговоры по поиску пропавших без вести Лантратова: Россия и Украина ведут переговоры о поиске пропавших без вести

Москва16 сен Вести.Россия и Украина обмениваются списками без вести пропавших и продолжают вести переговоры по их поиску, заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в интервью РИА Новости.

Безусловно, мы работаем с Министерством обороны [России], с омбудсменом Украины обмениваемся списками без вести пропавших и стараемся понять: если человек в плену - стараемся выходить на переговоры или устанавливать судьбу приводит РИА Новости слова Лантратовой

Уполномоченный заявила, что стороны согласовывают также списки людей для воссоединения семей, разлученных из-за боевых действий.

Лантратова отметила, что переговоры между Россией и Украиной по вопросу нового обмена военнопленными находятся на продвинутом этапе.