Москва15 сенВести.Переговоры России и Украины по вопросу нового обмена военнопленными находится на самом активном этапе, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
На самом активном. Планируем. По дате пока не можем сказатьсказала Лантратова, отвечая на вопрос журналистов на полях Международного фестиваля молодежи
Она уточнила, что Москва и Киев готовятся к новым обменам военнопленными.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что работа по обмену пленными продолжается.
В конце августа Яна Лантратова заявила, что работа по обмену продолжится, пока все военнопленные и гражданские, удерживаемые киевским режимом, не вернутся домой.