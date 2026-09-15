Лантратова: диалог России и Украины по новому обмену пленными идет активно

Лантратова сообщила об активной подготовке нового обмена пленными с Украиной Лантратова: диалог России и Украины по новому обмену пленными идет активно

Москва15 сен Вести.Переговоры России и Украины по вопросу нового обмена военнопленными находится на самом активном этапе, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

На самом активном. Планируем. По дате пока не можем сказать сказала Лантратова, отвечая на вопрос журналистов на полях Международного фестиваля молодежи

Она уточнила, что Москва и Киев готовятся к новым обменам военнопленными.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что работа по обмену пленными продолжается.

В конце августа Яна Лантратова заявила, что работа по обмену продолжится, пока все военнопленные и гражданские, удерживаемые киевским режимом, не вернутся домой.