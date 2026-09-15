Россия и Украина согласовывают списки для воссоединения разлученных семей Лантратова: РФ и Украина согласовывают списки людей для воссоединения семей

Москва15 сен Вести.Россия и Украина согласовывают списки людей для воссоединения семей, разлученных из-за боевых действий. Гуманитарная акция может состояться одновременно с ближайшим обменом пленными, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в интервью ТАСС.

Безусловно. У нас есть уже списки [на воссоединение семей], по которым ведется согласование сказала она на полях Международного фестиваля молодежи

Лантратова не уточнила количество людей и сроки возможного проведения акции. По ее словам, конкретные детали будут озвучены после завершения договоренностей.

Все называю по факту свершения, потому что за этим стоят семьи, для них это очень болевые истории. Потом, если вдруг что-то сорвется, это больно. Надеюсь, что в ближайшее время вместе с обменом сказала омбудсмен

Ранее Яна Лантратова сообщила о том, что переговоры России и Украины по вопросу нового обмена военнопленными находится на самом активном этапе.