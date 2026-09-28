Папа Римский Лев XIV призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров

Папа Римский призвал Россию и Украину к переговорам Папа Римский Лев XIV призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров

Москва28 сен Вести.Папа Римский Лев XIV выступил с призывом к России и Украине урегулировать конфликт путем переговоров, передает ТАСС.

Соответствующее заявление глава Римско-католической церкви сделал в ходе общения с журналистами пресс-пула во время возвращения из Франции.

Я считаю, что церковь обязана продвигать (пропагандирующие мир – прим. ред.) ценности, постоянно призывая лидеров из таких стран, как Россия и Украина, и других, чтобы они садились за стол переговоров, вели диалог, чтобы найти пути решения этих проблем без продолжения войн, которые больше не имеют смысла заявил понтифик

28 сентября Москву посетил специальный посланник Папы Римского по Украине кардинал Маттео Дзуппи. Он пояснил, что его основная задача — способствовать поиску решений гуманитарных проблем.

В конце августа в российскую столицу также приезжал руководитель дипломатического службы Ватикана Пол Ричард Галлахер.