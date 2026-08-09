Папа Римский призвал Россию и Украину вернуться к диалогу Папа Римский Лев XIV призвал Россию и Украину начать мирный диалог

Москва9 авг Вести.Папа Римский Лев XIV призвал стороны конфликта на Украине прекратить атаки на гражданские объекты и вернуться к дипломатии и диалогу. Об этом понтифик заявил во время традиционного воскресного обращения к верующим.

Продолжают поступать трагические новости о гибели и ранениях невинных людей на Украине и в России. Трагические события следуют одно за другим, и их число множится, приводя к все большему числу жертв среди гражданского населения, включая детей сказал Папа Римский

Он также подчеркнул необходимость соблюдать нормы гуманитарного права и прекратить атаки на гражданские объекты.

Пришло время остановить спираль насилия и вернуться к дипломатии и диалогу, чтобы проложить путь к миру заявил понтифик

В заключение Папа Римский выразил духовную близость родственникам погибших и пострадавших в результате продолжающегося конфликта.