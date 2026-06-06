Москва6 июнВести.Европе не стоит продвигать процесс европейского единства путем противопоставления другим державам. Об этом заявил Папа Римский Лев XIV в ходе выступления в королевском дворце в Мадриде.
По словам понтифика, которые приводит РИА Новости, безопасность формируется через умение идти "плечом к плечу" рядом с другими и расти вместе.
Я также призываю... продвигать процесс европейского единства не в противопоставлении другим державам, а как дар для всей человеческой семьисказал Папа Римский
Ранее доктор политических наук, профессор МГИМО Кирилл Коктыш высказал мнение, что объединенная Европа - это всегда вызов для России. При этом он подчеркнул, что европейское единство терпит крах.