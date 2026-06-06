Папа Римский призвал страны Европы не объединяться против других держав

Папа Римский предостерег Европу от объединения против других держав Папа Римский призвал страны Европы не объединяться против других держав

Москва6 июн Вести.Европе не стоит продвигать процесс европейского единства путем противопоставления другим державам. Об этом заявил Папа Римский Лев XIV в ходе выступления в королевском дворце в Мадриде.

По словам понтифика, которые приводит РИА Новости, безопасность формируется через умение идти "плечом к плечу" рядом с другими и расти вместе.

Я также призываю... продвигать процесс европейского единства не в противопоставлении другим державам, а как дар для всей человеческой семьи сказал Папа Римский

Ранее доктор политических наук, профессор МГИМО Кирилл Коктыш высказал мнение, что объединенная Европа - это всегда вызов для России. При этом он подчеркнул, что европейское единство терпит крах.