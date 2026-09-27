Москва27 сен Вести.Спецпосланник Папы Римского Льва XIV, глава Конференции итальянских епископов кардинал Маттео Дзуппи , как и обещал, направляется 27 сентября в Россию. Как сообщил ТАСС сам кардинал, 28-30 сентября он проведет в Москве несколько встреч, направленных на поиск путей выхода из украинского кризиса.

Все это часть гуманитарной миссии, которую поручил сначала Папа Римский Франциск, а затем подтвердил Папа Лев XIV. Мне велено поддержать усилия сторон по решению проблем [вывезенных из зон боевых действий] детей, обмену пленными, а также решению гражданских проблем, возникших в результате конфликта. Мы знаем, сколько страданий причиняет война, и пытаемся способствовать ее завершению сообщил кардинал

В числе прочего, по словам иерарха, будет проверено, вернулись ли домой все, кто был вывезен ВСУ из Курской области. Кардинал Дзуппи добавил, что его миссия рассматривает все запросы как с украинской, так и с российской стороны .