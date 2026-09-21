Посланник Папы Римского по Украине планирует посетить РФ в конце сентября

Посланник Папы Римского по Украине рассказал, когда посетит Россию Посланник Папы Римского по Украине планирует посетить РФ в конце сентября

Москва21 сен Вести.Посланник Папы Римского Франциска по урегулированию украинского конфликта кардинал Маттео Дзуппи планирует в конце сентября посетить Россию. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

Он также заявил о намерении обсудить гуманитарные вопросы в ходе поездки.

Я думаю, что визит можно будет осуществить в последних числах сентября сказал Дзуппи в ходе открытия сессии Постоянного совета Епископской Конференции Италии

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков подтверждал, что с кардиналом Маттео Дзуппи будут обсуждаться вопросы гуманитарной направленности.