Ушаков примет папского посланника по Украине в конце сентября Ушаков примет кардинала Маттео Дзуппи в конце сентября

Москва1 сен Вести.Спецпосланник Ватикана кардинал Маттео Дзуппи прибудет в Москву в конце сентября, чтобы обсудить украинский кризис, сообщил ИС "Вести" помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Ранее в Москве с визитом побывал глава дипломатии Ватикана архиепископ Пол Галлахер. Он провел переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, а также встретился с Юрием Ушаковым.

Я кое-какие детали дополнительные с ним (архиепископом Галлахером. – Прим. ред.) обсуждал, в том числе в контексте предстоящей поездки в Москву кардинала Дзуппи. Я его буду принимать в конце сентября, и мы с ним конкретно будем по украинским делам беседовать сказал Ушаков

Он напомнил, что Дзуппи уже несколько раз приезжал в Россию. С кардиналом обсуждаются преимущественно гуманитарные вопросы.

Кардинал Дзуппи несколько раз приезжал к нам. У него в основном гуманитарные вопросы, их и продолжим обсуждать сказал Ушаков

Визит представителей Ватикана она назвал другим ракурсом переговорного процесса, сосредоточенным преимущественно на гуманитарной повестке. Однако "политическая сторона дела" также затрагивается, отметил помощник президента.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что в разговоре с главой дипломатии Ватикана архиепископом Полом Галлахером информировал его о принципиальной позиции России в отношении соблюдения прав человека на Украине.

По словам Лаврова, Москве и Ватикану удалось сохранить содержательный диалог, несмотря на мировые события. Он также отметил, что Россия выражает благодарность Ватикану за его взвешенную позицию по конфликту на Украине.