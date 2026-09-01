Москва1 сен Вести.С кардиналом Маттео Дзуппи, который является посланником Папы Римского Франциска по Украине, будут обсуждаться вопросы гуманитарной направленности. Об этом ИС "Вести" заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Я его буду принимать в конце сентября, и мы с ним конкретно будем по украинским делам беседовать. Дзуппи несколько раз приезжал к нам. У него в основном гуманитарные вопросы, их и продолжим обсуждать. Это другой ракурс [переговоров], в основном гуманитарные вопросы. Хотя, естественно, затрагивается и политическая сторона дела. Без этого никуда не уйти. Главное, конечно, Ватикан по своей линии ведет переговоры с нами по поводу всех этих гуманитарных дел