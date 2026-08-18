Ушаков пошутил о "родственниках из Калуги", говоря о приезде Кушнера и Уиткоффа

Ушаков о визите Кушнера и Уиткоффа: как будто приезжают родственники из Калуги Ушаков пошутил о "родственниках из Калуги", говоря о приезде Кушнера и Уиткоффа

Москва18 авг Вести.Визит в Россию спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера требует серьезной подготовки - это не приезд родственников откуда-то из Калуги в Москву. Об этом заявил в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести" помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Столько вопросов по поводу этой поездки, как будто речь идет о приезде родственников откуда-то там из Калуги в Москву. Понимаете, это же серьезная международная встреча, она требует подготовки, согласования, так что когда будет она вырисовываться, мы вам об этом заявим сказал Ушаков

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил о готовности России принять Уиткоффа и Кушнера. 8 августа СМИ сообщили, что Уиткофф и Кушнер, участвующие в урегулировании украинского конфликта, могут посетить Москву и Киев в течение 7–10 дней.