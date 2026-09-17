Спецпосланник Папы Римского Дзуппи планирует приехать в Москву в сентябре

Кардинал Маттео Дзуппи сообщил о подготовке своего визита в Москву Спецпосланник Папы Римского Дзуппи планирует приехать в Москву в сентябре

Москва17 сен Вести.Спецпосланник Папы Римского Франциска по Украине, глава Конференции итальянских епископов Маттео Дзуппи сообщил о подготовке своего визита в Москву, который состоится в конце сентября. Об этом иерарх рассказал на презентации программы торжеств в Ассизи, посвященных Святому Франциску.

Мы работаем [над организацией], надеюсь поехать в Москву и продолжать работу по гуманитарной линии сказал Дзуппи

Папский эмиссар добавил, что на данный момент программа поездки еще не определена.

Как ранее заявлял помощник президента России Юрий Ушаков, с посланником Папы Римского планируется обсудить гуманитарные вопросы украинского конфликта.