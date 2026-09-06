Москва6 сенВести.Папа Римский Лев XIV поприветствовал усилия по возобновлению переговоров об урегулировании украинского конфликта. Его заявление было сделано в ходе традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане.
Надеюсь, что усилия, предпринимаемые в эти дни для возобновления переговоров, принесут конкретные результаты и откроют пространство для дипломатиисказал понтифик
5 сентября спецпредставитель США Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер прибыли с официальным визитом в Москву. В тот же день их в Кремле принял российский лидер Владимир Путин. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, в ходе встречи глава государства и американские переговорщики говорили на тему Украины и возможных крупных проектов. 6 сентября Уиткофф и Кушнер прибыли в Киев, где у них намечена встреча с главой киевского режима Владимиром Зеленским.