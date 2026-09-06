Папа Римский отреагировал на усилия по возобновлению переговоров по Украине Папа Римский поприветствовал усилия по возобновлению переговоров по Украине

Москва6 сен Вести.Папа Римский Лев XIV поприветствовал усилия по возобновлению переговоров об урегулировании украинского конфликта. Его заявление было сделано в ходе традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане.

Надеюсь, что усилия, предпринимаемые в эти дни для возобновления переговоров, принесут конкретные результаты и откроют пространство для дипломатии сказал понтифик

5 сентября спецпредставитель США Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер прибыли с официальным визитом в Москву. В тот же день их в Кремле принял российский лидер Владимир Путин. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, в ходе встречи глава государства и американские переговорщики говорили на тему Украины и возможных крупных проектов. 6 сентября Уиткофф и Кушнер прибыли в Киев, где у них намечена встреча с главой киевского режима Владимиром Зеленским.