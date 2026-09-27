Чем визит кардинала Дзуппи поможет России Политолог Самонкин: визит кардинала Дзуппи в РФ поможет торговле РФ с Италией

Москва27 сен Вести.Визит спецпосланника Папы Римского по урегулированию конфликта на Украине кардинала Маттео Дзуппи в Россию может помочь в улучшении торговли между РФ и Италией. Такое мнение высказал NEWS.ru политолог Юрий Самонкин.

По его мнению, у Ватикана нет достаточного влияния, чтобы напрямую повлиять на ход украинского конфликта. Однако через Дзуппи Россия может наладить отношения со Святым Престолом и донести до папы Льва XIV свою позицию не только по Украине, но и по Ближнему Востоку, отметил эксперт.

Наша православная церковь поддерживает с [Ватиканом] определенные формы сотрудничества. Это, в свою очередь, может способствовать взаимодействию с Италией по вопросам улучшения делового климата, снятия санкций и развития торговых связей сказал Самонкин

Маттео Дзуппи ранее объявил, что планирует посетить Москву в последних числах сентября. Он уточнил, что намерен встретиться с представителями российского правительства для обсуждения гуманитарных вопросов.

Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что на встрече с Дзуппи будет затронута гуманитарная повестка.