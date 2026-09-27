Москва27 сенВести.Недавний приезд в Москву секретаря Ватикана по отношениям с государствами и международными организациями архиепископа Пола Ричарда Галлахера имеет очень важный характер. Об этом заявил посланник Папы Римского Франциска по Украине, кардинал Маттео Дзуппи.
В беседе с ТАСС он указал, что подобные шаги приближают урегулирование конфликта за столом переговоров.
Визит человека, отвечающего за внешнюю деятельность Святого престола, крайне важен, поскольку затрагивает все дипломатические аспекты, что может способствовать началу переговорного процесса… Я считаю, что это также служит ориентиром для всего международного сообществапояснил кардинал
Ранее Дзуппи анонсировал свой приезд в Россию. Визит представителя Папы запланирован на последние числа сентября.