Кардинал Дзуппи: визит Галлахера в РФ стал ориентиром для мирового сообщества

Кардинал Дзуппи высоко оценил значимость визита Галлахера в Москву Кардинал Дзуппи: визит Галлахера в РФ стал ориентиром для мирового сообщества

Москва27 сен Вести.Недавний приезд в Москву секретаря Ватикана по отношениям с государствами и международными организациями архиепископа Пола Ричарда Галлахера имеет очень важный характер. Об этом заявил посланник Папы Римского Франциска по Украине, кардинал Маттео Дзуппи.

В беседе с ТАСС он указал, что подобные шаги приближают урегулирование конфликта за столом переговоров.

Визит человека, отвечающего за внешнюю деятельность Святого престола, крайне важен, поскольку затрагивает все дипломатические аспекты, что может способствовать началу переговорного процесса… Я считаю, что это также служит ориентиром для всего международного сообщества пояснил кардинал

Ранее Дзуппи анонсировал свой приезд в Россию. Визит представителя Папы запланирован на последние числа сентября.