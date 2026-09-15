Сальвини: Италия могла бы быть посредником от ЕС для переговоров с Россией

Сальвини считает, что Италия могла бы стать посредником для переговоров с РФ Сальвини: Италия могла бы быть посредником от ЕС для переговоров с Россией

Москва15 сен Вести.Правительство Италии может сесть за стол переговоров от лица Евросоюза и вести диалог по урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение в эксклюзивном интервью ИС "Вести" выразил вице-премьер и министр инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини.

Он ответил на вопрос журналиста: есть ли из стран-участниц Евросоюза представитель, который смог бы поговорить с президентом России Владимиром Путиным от лица всего объединения.

Честно говоря, я с трудом вижу в этой роли представителей официальных структур, но я уверен, что правительство Италии может и должно вести диалог сказал Сальвини

Вице-премьер Италии отметил, что представители европейских структур вряд ли смогут выступить посредниками между Россией и Украиной.

Я не знаю, как будут развиваться события в ближайшие месяцы, но уверен, что представители евроструктур, некоторые мужчины и женщины, находящиеся на самом верху, которые намного больше говорят о войне, чем о мире, навряд ли смогут выступить посредниками между сторонами отметил он

Ранее Сальвини заявил, что ряд европейских правительств не заинтересованы в завершении конфликта на Украине.