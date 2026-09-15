Москва15 сен Вести.Вице-премьер Италии Маттео Сальвини в интервью ИС "Вести" заявил, что ему трудно представить нынешних европейских политиков в роли переговорщиков с Россией.

Мне трудно представить в этой роли нынешних официальных представителей. Я убежден, что итальянское правительство может и должно быть собеседником… Не хочу забегать вперед, ничего не исключаю в ближайшие месяцы. Безусловно, официальным представителям, которые чаще произносят слова о войне, чем слова о мире, потом трудно будет сесть за стол в качестве третьей стороны между участниками конфликта отметил он

Вице-премьер Италии также выступил за отказ от окончательного разрыва отношений с Россией. Он рассчитывает, что по окончании конфликта на Украине Италия сможет возобновить торговые, спортивные, академические и культурные связи с Россией, а также вернуться к закупкам российского газа.