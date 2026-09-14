Москва14 сенВести.Италия может сыграть определенную роль в решении украинского конфликта, заявил в интервью ИС "Вести" вице-премьер Италии Маттео Сальвини.
Италия может иметь роль, и не исключаю ничего в ближайшие месяцы…, но тех лидеров, кто использует слово "война" чаще, чем "мир", сложно себе представить за столом переговоров и в качестве третьей сторонысказал Сальвини
Вице-премьер Италии отметил, что Рим всегда придерживался более осторожной и сдержанной линии, чем другие европейские столицы.
Сальвини добавил, что Евросоюз абсолютно не участвует в процессе урегулирования украинского конфликта.
Итальянский вице-премьер также выступил против окончательного разрыва отношений с Россией. По его словам, это было бы глупо, бессмысленно и вредно для самой Италии.
В нынешнем итальянском правительстве Сальвини занимает пост вице-премьера, а также министра инфраструктуры и транспорта. Он является секретарем партии "Лига", входящей в правящую коалицию.