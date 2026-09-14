Сальвини: Италия может сыграть роль в урегулировании конфликта на Украине

В Италии допустили участие Рима в урегулировании конфликта на Украине Сальвини: Италия может сыграть роль в урегулировании конфликта на Украине

Москва14 сен Вести.Италия может сыграть определенную роль в решении украинского конфликта, заявил в интервью ИС "Вести" вице-премьер Италии Маттео Сальвини.

Италия может иметь роль, и не исключаю ничего в ближайшие месяцы…, но тех лидеров, кто использует слово "война" чаще, чем "мир", сложно себе представить за столом переговоров и в качестве третьей стороны сказал Сальвини

Вице-премьер Италии отметил, что Рим всегда придерживался более осторожной и сдержанной линии, чем другие европейские столицы.

Сальвини добавил, что Евросоюз абсолютно не участвует в процессе урегулирования украинского конфликта.

Итальянский вице-премьер также выступил против окончательного разрыва отношений с Россией. По его словам, это было бы глупо, бессмысленно и вредно для самой Италии.

В нынешнем итальянском правительстве Сальвини занимает пост вице-премьера, а также министра инфраструктуры и транспорта. Он является секретарем партии "Лига", входящей в правящую коалицию.