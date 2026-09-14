Москва14 сенВести.Италии стоит вернуться к закупкам российского газа после окончания конфликта на Украине. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" вице-премьер Италии Маттео Сальвини.
Ему был задан вопрос, стоит ли Италии вернуться к покупке российского газа.
Когда конфликт закончится — безусловно, да; цифры говорят сами за себя. Просто посмотрите на текущие затраты, а также на затраты двух-, трех-, четырех- или пятилетней давностисказал Сальвини
Ранее Сальвини заявил, что ряд европейских правительств не заинтересованы в завершении конфликта на Украине.