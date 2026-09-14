Сальвини: Италия готова вернуться к закупкам российского газа после конфликта

Вице-премьер Италии заявил о необходимости вернуться к покупке российского газа Сальвини: Италия готова вернуться к закупкам российского газа после конфликта

Москва14 сен Вести.Италии стоит вернуться к закупкам российского газа после окончания конфликта на Украине. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" вице-премьер Италии Маттео Сальвини.

Ему был задан вопрос, стоит ли Италии вернуться к покупке российского газа.

Когда конфликт закончится — безусловно, да; цифры говорят сами за себя. Просто посмотрите на текущие затраты, а также на затраты двух-, трех-, четырех- или пятилетней давности сказал Сальвини

Ранее Сальвини заявил, что ряд европейских правительств не заинтересованы в завершении конфликта на Украине.