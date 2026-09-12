МИД Словакии выразил желание восстановить каналы связи с Россией Глава МИД Словакии заявил о желании страны восстановить коммуникацию с РФ

Москва12 сен Вести.Братислава заинтересована в восстановлении каналов коммуникации с Москвой и решении конкретных вопросов за столом переговоров. Такое заявление сделал министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар.

Среди тем, которые Словакия хотела бы обсудить с Россией, министр назвал поставки газа. Он напомнил, что "Газпром" имеет долговременный контракт с государственной словацкой нефтекомпанией SPP.

Мы хотим восстановить коммуникационные каналы и, например, снова начать [работу в] межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству с РФ. У нас накопились конкретные темы, по которым мы хотим найти решения заявил Бланар в интервью новостному порталу aktualne

Ранее президент Словакии Петер Пеллегрини призвал европейские страны активизировать усилия по налаживанию контактов с Россией.