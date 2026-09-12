Москва12 сенВести.Братислава заинтересована в восстановлении каналов коммуникации с Москвой и решении конкретных вопросов за столом переговоров. Такое заявление сделал министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар.
Среди тем, которые Словакия хотела бы обсудить с Россией, министр назвал поставки газа. Он напомнил, что "Газпром" имеет долговременный контракт с государственной словацкой нефтекомпанией SPP.
Мы хотим восстановить коммуникационные каналы и, например, снова начать [работу в] межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству с РФ. У нас накопились конкретные темы, по которым мы хотим найти решениязаявил Бланар в интервью новостному порталу aktualne
Ранее президент Словакии Петер Пеллегрини призвал европейские страны активизировать усилия по налаживанию контактов с Россией.