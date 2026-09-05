Пеллегрини предложил активизировать усилия ЕС для начала прямого диалога с РФ

Президент Словакии призвал Европу активизировать контакты с Россией Пеллегрини предложил активизировать усилия ЕС для начала прямого диалога с РФ

Москва5 сен Вести.Президент Словакии Петер Пеллегрини выступил с призывом к европейским странам активизировать усилия по налаживанию прямого диалога с Россией. Соответствующее заявление словацкий лидер сделал в эфире радиопрограммы "Субботние диалоги" общественного вещателя STVR.

Я думаю, что мы должны были бы активизировать усилия, [чтобы наладить] прямое общение с РФ, конечно же, совместно с Украиной, чтобы мы попытались восстановить [шанс на] дипломатическое разрешение этого военного конфликта сказал Пеллегрини

При этом президент Словакии подчеркнул, что целью Европы является поддержка Киева, чтобы Украина "села за стол переговоров с Россией как равноценный партнер". Он также предупредил, что отказ от поиска дипломатического пути урегулирования грозит расширением конфликта за пределы украинской территории.

Пеллегрини настаивает на необходимости "диалога, диалога, диалога". В качестве позитивного примера дипломатической активности он упомянул Ватикан, высокопоставленный представитель которого недавно посетил Москву.

Ранее в МИД РФ отметили, что Москва не воспринимает всерьез разговоры ЕС о возобновлении диалога с Москвой, поскольку официальная позиция Брюсселя не изменилась.