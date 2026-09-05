Москва5 сенВести.Европейский союз сейчас пребывает не в лучшей форме, объединению нужно решить ряд проблем, чтобы показать свою жизнеспособность. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини.
Европейский союз сейчас не находится в хорошей форме: он сталкивается с низким экономическим ростом, снижением конкурентоспособности, не может справиться с энергетическим кризисом и огромными ценами на энергоресурсы. У нас, конечно, есть проблемы с заполняемостью газовых хранилищ для того, чтобы иметь гарантию пережить зиму нормальносказал Пеллегрини в эфире программы "Субботние диалоги"
Президент подчеркнул, что Евросоюзу необходимо сконцентрироваться на урегулировании этих вопросов для возобновления полноценной работы союза и подтверждения его дееспособности.