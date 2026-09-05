Президент Словакии заявил, что ЕС сейчас находится не в лучшей форме Президент Словакии: Евросоюз сейчас находится не в лучшей форме

Москва5 сен Вести.Европейский союз сейчас пребывает не в лучшей форме, объединению нужно решить ряд проблем, чтобы показать свою жизнеспособность. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини.

Европейский союз сейчас не находится в хорошей форме: он сталкивается с низким экономическим ростом, снижением конкурентоспособности, не может справиться с энергетическим кризисом и огромными ценами на энергоресурсы. У нас, конечно, есть проблемы с заполняемостью газовых хранилищ для того, чтобы иметь гарантию пережить зиму нормально сказал Пеллегрини в эфире программы "Субботние диалоги"

Президент подчеркнул, что Евросоюзу необходимо сконцентрироваться на урегулировании этих вопросов для возобновления полноценной работы союза и подтверждения его дееспособности.