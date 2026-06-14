Москва14 июн Вести.Президент Словакии Петер Пеллегрини подверг критике высказывания премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра о стране.

Он говорил, что Венгрия соседствует сама с собой, это нехорошая риторика, но я убежден, что во время встречи премьеров перед саммитом лидеров Европейского союза, где премьер Мадьяр говорил, что хочет встретиться с премьером [Словакии Робертом] Фицо, у них будет время на дискуссию, чтобы эту ситуацию успокоить сказал Пеллегрини в эфире телеканала Joj24

Президент Словакии также напомнил, что Мадьяр называл республику венгерским названием Фельвидек, что также не является хорошей основой для добрососедских отношений.

Ранее депутат Госдумы РФ Александр Толмачев заявил, что Евросоюз уже успел разочароваться в новом премьер-министре Венгрии Петере Мадьяре.