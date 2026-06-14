Москва14 июн Вести.Словацкий президент Петер Пеллегрини раскритиковал нового венгерского премьера Петера Мадьяра за его слова, что Словакия является "Верхней Венгрией".

Ранее Мадьяр заявил, что Венгрия граничит сама с собой, и публично назвал Словакию "Верхней Венгрией".

Пеллегрини оценил заявление Мадьяра как результат политической неопытности.

Это нехорошая риторика сказал Пеллегрини в телеэфире, его слова приводит словацкая газета Dennik

Словацкий президент надеется, что такие заявления Мадьяра не являются целенаправленной попыткой спровоцировать напряженность между странами.

Пеллегрини добавил, что Будапешт и Братислава от эмоциональных проявлений должны перейти к практическим вопросам.

Территория нынешней Словакии до конца Первой мировой войны входила в состав Венгрии в Австро-Венгерской империи.