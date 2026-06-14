Москва14 июнВести.Словацкий президент Петер Пеллегрини раскритиковал нового венгерского премьера Петера Мадьяра за его слова, что Словакия является "Верхней Венгрией".
Ранее Мадьяр заявил, что Венгрия граничит сама с собой, и публично назвал Словакию "Верхней Венгрией".
Пеллегрини оценил заявление Мадьяра как результат политической неопытности.
Это нехорошая риторикасказал Пеллегрини в телеэфире, его слова приводит словацкая газета Dennik
Словацкий президент надеется, что такие заявления Мадьяра не являются целенаправленной попыткой спровоцировать напряженность между странами.
Пеллегрини добавил, что Будапешт и Братислава от эмоциональных проявлений должны перейти к практическим вопросам.
Территория нынешней Словакии до конца Первой мировой войны входила в состав Венгрии в Австро-Венгерской империи.