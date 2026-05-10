Москва10 мая Вести.Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр очень похож на президента Франции Эммануэля Макрона, поскольку тоже выступает за "евроглобалистскую оккупацию" своего государства. Такое мнение высказал глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Политика возмутило, что Мадьяр принес присягу премьера под гимн Евросоюза.

Петер Мадьяр – венгерский Макрон! Как это сделал Макрон в 2017 году… Мадьяр только что принес присягу в Венгрии под звуки европейского гимна!.. Страна отныне находится под евроглобалистской оккупацией! написал Филиппо в соцсети X

Ранее он назвал "пощечиной системе" политический кризис, разгоревшийся в Румынии после вынесения вотума недоверия правительству Илии Боложана.