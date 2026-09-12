Бланар заявил об уважении Москвы на фоне критики за встречи с Лавровым

Глава МИД Словакии отверг критику в свой адрес после встреч с Лавровым Бланар заявил об уважении Москвы на фоне критики за встречи с Лавровым

Москва12 сен Вести.Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил о необходимости сохранять дипломатические контакты с Москвой. Так он ответил на критику его встреч и переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в интервью изданию Aktualne.

Говоря о необходимости поддерживать дипломатические связи, Бланар привел в пример США.

Несмотря на фундаментальные разногласия между ними и Россией, они постоянно поддерживают дипломатические контакты. Я считаю это очень разумным подходом сказал он

По словам словацкого министра, во время переговоров с Лавровым он открыто излагал позицию Братиславы. При этом он отметил уважение Москвы при выражении несогласия с отдельными аспектами словацкой позиции.

Бланар также добавил, что Словакия намерена поддерживать диалог с другими странами даже при наличии серьезных разногласий.

Мы не можем прятать голову в песок лишь потому, что речь идет о великих державах. Мы критиковали Соединенные Штаты, когда они нанесли удар по Ирану в нарушение норм международного права. Мы критиковали и другие действия… Мы должны говорить открыто и искать решения. Политкорректность следует отбросить призвал глава МИД Словакии

Ранее он подчеркнул, что антироссийские санкции не имеют нужного эффекта. Он также признал, что вопрос безопасности Европы невозможно решить без участия России.