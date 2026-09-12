Москва12 сенВести.Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил о необходимости сохранять дипломатические контакты с Москвой. Так он ответил на критику его встреч и переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в интервью изданию Aktualne.
Говоря о необходимости поддерживать дипломатические связи, Бланар привел в пример США.
Несмотря на фундаментальные разногласия между ними и Россией, они постоянно поддерживают дипломатические контакты. Я считаю это очень разумным подходомсказал он
По словам словацкого министра, во время переговоров с Лавровым он открыто излагал позицию Братиславы. При этом он отметил уважение Москвы при выражении несогласия с отдельными аспектами словацкой позиции.
Бланар также добавил, что Словакия намерена поддерживать диалог с другими странами даже при наличии серьезных разногласий.
Мы не можем прятать голову в песок лишь потому, что речь идет о великих державах. Мы критиковали Соединенные Штаты, когда они нанесли удар по Ирану в нарушение норм международного права. Мы критиковали и другие действия… Мы должны говорить открыто и искать решения. Политкорректность следует отброситьпризвал глава МИД Словакии
Ранее он подчеркнул, что антироссийские санкции не имеют нужного эффекта. Он также признал, что вопрос безопасности Европы невозможно решить без участия России.