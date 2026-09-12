Москва12 сен Вести.Экономическое давление на Россию не привело к прекращению конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар в интервью порталу Aktualne.

По его мнению, дальнейшие поставки вооружений для ВСУ, включая дальнобойные ракеты, не приблизят урегулирование. Напротив, отметил министр, это может привести к новой эскалации и дополнительным проблемам для Европы.

Мы с самого начала говорим, что эта война [на Украине] не имеет военного решения. Видно, что экономическое давление на Россию не действует так, чтобы вынудило остановить войну сказал Бланар

Словацкий министр подчеркнул, что безопасность Европы невозможно обеспечить без участия России, и призвал искать дипломатическое решение конфликта.

Он также выступил за участие Евросоюза в переговорном процессе и за восстановление каналов коммуникации с Москвой. По словам министра, Словакия выступает против дальнейшего расширения конфликта и вовлечения европейских стран в боевые действия.

Мы отвергаем его распространение здесь, [отвергаем утверждения] что это наша война и что мы пойдем воевать. Это мы говорим во весь голос подчеркнул Бланар

Президент Словакии Петер Пеллегрини ранее заявил, что Европа должна активизировать усилия для налаживания прямых контактов с Москвой. Он также предупредил, что без поиска дипломатического пути для урегулирования конфликт может выйти за пределы Украины.