В МИД Словакии обвинили страны Запада в срыве урегулирования на Украине

Глава МИД Словакии Бланар заявил, что Запад сорвал урегулирование на Украине В МИД Словакии обвинили страны Запада в срыве урегулирования на Украине

Москва14 июл Вести.Государства Запада сорвали мирное урегулирование конфликта на Украине, которое могло быть достигнуто вскоре после его начала. Об этом заявил глава МИД Словакии Юрай Бланар.

По его словам, стороны могли прийти к урегулированию на основе договоренностей, достигнутых на переговорах в Белоруссии и Турции.

Тогда соглашение было близко, но его сорвали западные страны, когда пришел тогдашний британский премьер Борис Джонсон и заявил, что западные страны это соглашение не поддержат сказал Бланар в интервью изданию Štandard

По мнению министра, с этого момента процесс лишь усложнялся.

Ситуация дошла до того, что необходимо достичь соглашения, которое не устроит ни одну из сторон подчеркнул Бланар

Он также отметил, что Евросоюз лишь "оплачивает и покрывает" расходы, связанные с конфликтом, но ничего не решает.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва остается открытой для достижения своих целей в конфликте на Украине путем переговоров. Он добавил, что мирное решение затрудняется отсутствием соответствующего желания у киевского режима.