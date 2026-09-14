В Италии выступили за отказ от окончательного разрыва отношений с Россией В Италии призвали не допустить окончательного разрыва отношений с Россией

Москва14 сен Вести.Разрыв отношений Италии с Россией может быть глупым и бессмысленным. Об этом в эксклюзивном интервью ИС "Вести" рассказал вице-премьер Италии Маттео Сальвини.

Он выразил надежду на то, что Италия сможет в будущем возобновить отношения с Россией.

Я рассчитываю на то, что две конфликтующие стороны найдут точки соприкосновения, чтобы Италия могла в конечном итоге возобновить торговые, спортивные, академические и культурные связи с Российской Федерацией. Важно, чтобы никто не выходил за рамки самого конфликта, утверждая, что нам больше никогда не следует поддерживать отношения с Россией; это было бы глупо, бессмысленно и вредно заявил Сальвини

Также Сальвини сообщил, что Италия готова вернуться к закупкам российского газа после завершения конфликта на Украине.