Москва28 авгВести.Правительство Италии на фоне отдельных заявлений о существующих угрозах со стороны России признает отсутствие признаков желания Москвы атаковать европейские страны или государства-члены НАТО. Об этом пишет газета Corriere della Sera.
В публикации говорится, что некоторые представители правительства Италии обеспокоены угрозами со стороны России и эскалацией украинского конфликта. В то же время, отмечает Corriere, руководство итальянского Совмина хочет избежать "драматизации" ситуации, продолжая следить за развитием событий.
На данный момент, согласно общим данным разведки, нет признаков того, что Москва может атаковать государства-члены ЕС и страны, входящие в Североатлантический альянспишет газета
Издание добавляет, что окружение премьер-министра Италии Джорджы Мелони стремится показать "взвешенность и осмотрительность", стараясь излишне не нагнетать обстановку.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков завил, что на Западе наблюдается засилье страшилок о том, что Россия вынашивает планы по противостоянию с НАТО, назвав это выдумками.