Corriere della Sera: правительство Италии не видит угрозы со стороны РФ

В руководстве Италии высказались об угрозах со стороны России Corriere della Sera: правительство Италии не видит угрозы со стороны РФ

Москва28 авг Вести.Правительство Италии на фоне отдельных заявлений о существующих угрозах со стороны России признает отсутствие признаков желания Москвы атаковать европейские страны или государства-члены НАТО. Об этом пишет газета Corriere della Sera.

В публикации говорится, что некоторые представители правительства Италии обеспокоены угрозами со стороны России и эскалацией украинского конфликта. В то же время, отмечает Corriere, руководство итальянского Совмина хочет избежать "драматизации" ситуации, продолжая следить за развитием событий.

На данный момент, согласно общим данным разведки, нет признаков того, что Москва может атаковать государства-члены ЕС и страны, входящие в Североатлантический альянс пишет газета

Издание добавляет, что окружение премьер-министра Италии Джорджы Мелони стремится показать "взвешенность и осмотрительность", стараясь излишне не нагнетать обстановку.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков завил, что на Западе наблюдается засилье страшилок о том, что Россия вынашивает планы по противостоянию с НАТО, назвав это выдумками.