Глава МО Италии опроверг "русский след" при взрыве завода оружия в районе Рима

Министр обороны Италии Крозетто опроверг "русский след" во взрыве завода оружия Глава МО Италии опроверг "русский след" при взрыве завода оружия в районе Рима

Москва17 авг Вести.Правительство не располагает о якобы причастности России к взрыву на заводе по производству боеприпасов под Римом. Об этом заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто, слова которого приводит агентство Adnkronos.

Уточняется, что за ситуацией следит межпартийный комитет парламента Италии по безопасности республики (Copasir).

Никому не известно о том, что речь может идти о чем-либо ином, кроме внутренней проблемы сказал Крозетто

Сейчас комитет поддерживает связь с итальянскими спецслужбами для получения возможных обновлений относительно установления причин произошедшего, отмечает агентство.

13 августа в городе Коллеферро в 60 километрах от Рима произошел мощный взрыв на территории предприятия по производству боеприпасов.