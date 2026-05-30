Италия направит в Румынию сотню военных и несколько истребителей

Москва30 мая Вести.Италия направит около сотни своих военнослужащих и несколько истребителей в Румынию с целью участия в миссии по подготовке ВС Румынии, пишет газета Repubblica.

Это ранее запланированная, хотя и не разглашавшаяся, операция, которая стала еще более актуальна после взрыва в Галаце сказано в материале

По данным издания, операция начнется 15 июня и продлится не менее месяца​​​. Небольшая группа солдат уже прибыла на военную базу в Румынии. При этом речь идет не о миссии по воздушному патрулированию НАТО (air policing), а о другой программе подготовки румынских военных. Она пройдет на авиабазе близ города Костанца, на территории которой также размещены порядка 4,5 тыс. военнослужащих из США.

Утром 29 мая БПЛА попал в жилой дом в городе Галац на востоке Румынии недалеко от границы с Одесской областью. После этого инцидента МИД Румынии вызвал посла России в Бухаресте Владимира Липаева.

Глава МИД России Сергей Лавров не раз заявлял, что РФ никогда не ведет атаки на гражданские объекты и не направляет дроны и ракеты по Европе и странам НАТО.

Как заметил президент РФ Владимир Путин, Москва готова при необходимости провести экспертизу обломков беспилотника. Российский лидер подчеркнул, что без надлежащего расследования нельзя говорить о происхождении этого БПЛА.