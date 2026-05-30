Экс-премьер Италии Драги не получал предложений о посредничестве с РФ

Москва30 мая Вести.Бывший премьер-министр Италии Марио Драги не получал никаких предложений о посредничестве на возможных переговорах России и ЕС по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщил его представитель.

Возможное участие Марио Драги в посредничестве - лишь предположение, сказал собеседник ТАСС. К тому же политик не рассматривает ситуации, если они неконкретны.

Недавно президент РФ Владимир Путин заявил, что предпочтительной для возможных переговоров между ЕС и Россией является кандидатура бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера. Против этого выступили как в Брюсселе, так и в Берлине.

Позже в СМИ назывались разные имена, от Драги и президента Финляндии Александра Стубба до экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Даже глава евродипслужбы Кая Каллас заявила, что хочет руководить процессом, хотя президент РФ отмечал, что Москва видит переговорщиком со стороны ЕС любого лидера, который "не наговорил каких-то гадостей" в адрес России. По мнению экспертов, откровенное и примитивное неприятие России со стороны Каллас делает ее фигуру абсолютно непригодной для выполнения посреднических дипломатических функций.

Но в принципе, как отмечает немецкая газета Berliner Zeitung, в европейском сообществе наметился заметный сдвиг в сторону возобновления контактов с Москвой, хотя еще несколько месяцев назад возможность подобного диалога категорически отвергалась и считалась немыслимой для большинства государств Евросоюза.