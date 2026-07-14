Вице-премьер Италии Сальвини: угроза для Европы - нелегальная миграция, а не РФ

Вице-премьер Италии Сальвини: Европе угрожает не Россия, а нелегальная миграция Вице-премьер Италии Сальвини: угроза для Европы - нелегальная миграция, а не РФ

Москва14 июл Вести.Угрозой для Европы является не Россия, а нелегальная миграция. Об этом вице-премьер и глава Минтранса Италии Маттео Сальвини заявил в интервью на телеканале Rai3.

Сальвини также является лидером партии "Лига", входящей в правящую в Италии коалицию.

Нет, я думаю, что что угроза, с которой ежедневно сталкиваются граждане Италии, это нелегальная и подпольная иммиграция, особенно лиц исламского экстремистского происхождения сказал он

Ранее Сальвини заявил, что после четырех лет военных действий на Украине дипломаты должны завершить конфликт между Москвой и Киевом за столом переговоров.