Москва14 июлВести.Угрозой для Европы является не Россия, а нелегальная миграция. Об этом вице-премьер и глава Минтранса Италии Маттео Сальвини заявил в интервью на телеканале Rai3.
Сальвини также является лидером партии "Лига", входящей в правящую в Италии коалицию.
Нет, я думаю, что что угроза, с которой ежедневно сталкиваются граждане Италии, это нелегальная и подпольная иммиграция, особенно лиц исламского экстремистского происхождениясказал он
Ранее Сальвини заявил, что после четырех лет военных действий на Украине дипломаты должны завершить конфликт между Москвой и Киевом за столом переговоров.