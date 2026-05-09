Сальвини: противостояние РФ и Украины должно решиться за столом переговоров Сальвини надеется на урегулирование украинского кризиса с помощью дипломатии

Москва9 мая Вести.После четырех лет боевых действий дипломаты должны завершить российско-украинский за столом переговоров. Такое пожелание в интервью ИС "Вести" в ходе Венецианской биеннале высказал вице-премьер Италии Маттео Сальвини.

При этом он отметил, что в рамках выставки нет места разговорам о конфликтах.

Моя надежда в том, что после четырех лет конфликта, санкций и смертей именно переговорный стол и дипломатия решат и завершат этот конфликт. Но здесь, в Джардини и Арсенале, не говорят о войне, не говорят о конфликте. Я пришел из павильона США, прохожу через российский, иду в китайский, затем в израильский, потом в итальянский, и надеюсь увидеть еще много других поделился он

Ранее сообщалось, что была открыта 61 биеннале. Однако открытие там российского павильона для нашей страны стало настоящим квестом. Комиссар павильона России на Венецианской биеннале Анастасия Карнеева назвала проект масштабным.