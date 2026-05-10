Москва10 мая Вести.Павильон РФ на биеннале в Венеции представляет образ России будущего. Такое мнение ИС "Вести" озвучил посол России в Италии Алексей Парамонов.

По его словам, павильон подчеркивает, что РФ является евразийской державой.

Россия подготовила и представила свой павильон, вернее свою экспозицию. Это проект группы молодых авторов, которые, мне кажется, как раз и представляют образ России сегодняшней, но в какой-то степени и образ России будущего. России достаточно широкой по своей сути, открытой миру и России, которая является не только европейской, но является ведущей евразийской державой заявил Парамонов

Ранее комиссар павильона РФ на Венецианской биеннале Анастасия Карнеева рассказала, с какими трудностями столкнулись его авторы при подготовке к открытию.