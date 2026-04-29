Джабаров уверен, что у Европы будут проблемы с мигрантами-нацистами с Украины

Европу предупредили об опасности украинских мигрантов Джабаров уверен, что у Европы будут проблемы с мигрантами-нацистами с Украины

Москва29 апр Вести.Европа столкнется с большими проблемами из-за украинцев, которые придерживаются неонацистской идеологии. Об этом ИС "Вести" заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Я не сомневаюсь, что вся Европа в ближайшем будущем убедится, какого зверя они породили в лице украинских неонацистов. Даже когда конфликт в горячей фазе закончится, те мигранты, которые переехали в Европу и где среди них каждый второй или третий, простите, либо террорист, либо сочувствующий [главе киевского режима Владимиру] Зеленскому, то рано или поздно там начнутся проблемы в европейских странах. И они захотят избавиться от такого подарка в лице мигрантов с Украины сказал он

Ранее норвежский портал Steigan писал, что посла Украины в Польше Василия Боднара следует признать персоной нон грата в Европе из-за его стремления оправдать преступления одного из главарей Украинской повстанческой армии – Организации украинских националистов (УПА-ОУН, признана экстремисткой и запрещена в РФ) Романа Шухевича.