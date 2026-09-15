Москва15 сен Вести.Вице-премьер Италии Маттео Сальвини не видит смысла в миллионных тратах на содержание замороженного российского имущества в Италии. Об этом он заявил в интервью ИС "Вести", отвечая на вопрос о российских активах.

Не только я так считаю, хотя, по мнению прессы и левых, у меня какие-то непонятные интересы, связи с Россией. Мой интерес — итальянский, я думаю о выгоде для Италии. Напомню о бельгийском премьере, которого это касалось в первую очередь. Он говорил: "Ребята, прежде чем изымать, замораживать, давайте проявим всю возможную осторожность, потому что потом мы рискуем дорого за это заплатить". В Италии есть замороженное российское имущество, охрана и содержание которого обходятся нам, итальянским гражданам, в миллионы и миллионы евро. Какой в этом смысл? Мне непонятно отметил политик

Ранее сообщалось, что в Италии выступили за отказ от окончательного разрыва отношений с Россией.