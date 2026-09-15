Вице-премьер Италии Сальвини заявил, что каждый день молится о мире на Украине

Вице-премьер Италии Сальвини рассказал о ежедневных молитвах об Украине Вице-премьер Италии Сальвини заявил, что каждый день молится о мире на Украине

Москва15 сен Вести.Вице-премьер Италии, министр инфраструктуры и транспорта Маттео Сальвини каждый день молится, чтобы конфликт на Украине закончился как можно скорее. Об этом итальянский политик рассказал в интервью ИС "Вести".

По его словам, после окончания конфликта Италии и России предстоит постараться восстановить добрые отношения.

Это включает в себя не только торговые связи, но и отношения в сфере культуры, отношения между университетами, связи в сфере туризма - то есть восстановить те связи, которые традиционно существовали между Италией и Россией, странами великой культуры. И я надеюсь, что такое общение возобновится. А что касается того, что пушки смолкнут - я каждый день молюсь о том, чтобы это произошло как можно скорее рассказал Сальвини

Завершение конфликта на Украине, по его словам, должно открыть возможности делового сотрудничества. Например, сейчас, по словам Сальвини, у него нет возможности отправиться в Россию.

Как министру инфраструктуры, который отвечает за железные дороги, аэропорты, мне очень хочется, чтобы наши инженеры и наши компании смогли поработать в обеих ныне воюющих странах. Но для этого нужно остановить конфликт сказал Сальвини

Также Маттео Сальвини заявил, что ему трудно представить нынешних европейских политиков в роли участников переговоров с Россией.