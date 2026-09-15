Москва15 сен Вести.Правительство Италии проявляет осторожность в вопросах количества и качества поставок на Украину. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил заместитель премьер-министра Италии, министр инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини.

Сальвини возглавляет партию "Лига", входящую в правящую коалицию.

Правительство Италии - одно из самых осторожных в Европе как в плане количества, так и в плане качества поставок. И не забывайте, что у нас коалиционное правительство, и "Лига" - всего лишь одна из четырех партий, входящих в коалицию. У всех партий свое видение различных вопросов, и мы стараемся привести это к общему знаменателю. Это не специфически итальянская проблема, в частности, в плане количества поставок. Правительства других стран Европы тратят на это многие миллиарды евро