Москва15 сен Вести.В вопросе территориальных уступок решения должны принимать только Россия и Украина, другие посредники не могут решить это, заявил в эксклюзивном интервью ИС "Вести" заместитель премьер-министра Италии, Министр инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини.

По его словам, именно Россия и Украина должны достичь долгосрочного урегулирования, приняв решение о том, кто и где должен остановиться

Мы только можем и должны способствовать достижению договоренностей. Сейчас пишут о посреднической роли Трампа, Си Цзиньпина, о том, что Индия и Турция также готовы выступить в роли посредников. Чем больше людей вовлечено в посреднические усилия, тем лучше. Но если сегодня вы у меня спросите, где должна проходить граница, кто от чего должен отказаться, то я поднимаю руки. Потому что это могут решить только лидеры стран, вовлеченных в конфликт отметил Сальвини

Ранее Сальвини заявил, что ряд европейских правительств не заинтересованы в завершении конфликта на Украине.