Глава МИД Италии призвал Зеленского включить его страну в переговоры Зеленского призвали включить Италию и Польшу в переговоры по Украине

Москва10 сен Вести.Глава МИД Италии Антонио Таяни призвал украинского лидера Владимира Зеленского включить Италию и Польшу в процесс переговоров по ситуации на Украине, сообщает РБК со ссылкой на агентство ANSA.

Европа может многое сделать, но я считаю, что Зеленскому следует обратить внимание не только на отдельные европейские государства, но и на все государства Европейского союза. Я говорю Зеленскому, даю ему совет как друг Украины: хорошо бы вовлечь в переговорный процесс не только Францию и Германию, но и Италию и Польшу заявил Таяни

Итальянский министр отметил, что страны Европы должны участвовать в мирном процессе по Украине вместе, а не по-отдельности. По словам Таяни, Италия продолжит оказывать Украине оборонную помощь, однако не намерена отправлять туда своих военных.

Европейские страны неоднократно заявляли о необходимости участвовать в переговорах по Украине, правда, не на стороне России.