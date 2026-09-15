Москва15 сен Вести.Предстоящие выборы в Европе станут решающими, считает заместитель премьер-министра Италии, министр инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини. Такое мнение он озвучил в интервью ИС "Вести".

По его словам, важно уважать волю избирателей.

В каждой стране ситуация различная. Тем не менее, в Германии, равно как в Испании, Франции или Италии, требования избирателей одни и те же: безопасность, работа, мирное будущее. Я не вижу в Европе полчищ нацистов или коммунистов, нужно просто уважать волю избирателей. Не должно быть так, что когда люди голосуют за левых, то они правильные избиратели. А если за левых не голосуют, то поднимается крик о том, что демократия в опасности сказал Сальвини

Он выразил обеспокоенность за итальянских граждан.

Я беспокоюсь об интересах итальянцев, итальянских предприятий и трудящихся. Следующий год будет для нас решающим, потому что выборы пройдут не только в Италии, но и во Франции, Испании и Польше. В октябре этого года, буквально через несколько недель, выборы состоятся в Бразилии и Израиле. И поскольку в мире все взаимосвязано, это будут решающие месяцы подчеркнул он

В сентябре партия "Альтернатива для Германии" одержала победу с результатом 43,8% голосов на выборах в региональный парламент Саксонии-Анхальт. Партия выступает за ужесточение миграционной политики и защиту традиционных ценностей.