Москва15 сен Вести.Вице-премьер Италии Маттео Сальвини во время интервью дал понять, что Европа готовится к продолжению войны. Об этом ИС "Вести" рассказала собственный корреспондент канала "Россия" в Южной Европе Ася Емельянова.

По ее словам, во время интервью политик "взвешивал каждое слово", ведь любое его высказывание – заявление.

По сути, он представляет правительство. И уж тем более, когда напротив сидит корреспондент государственного канала "Россия", запрещенного в Европе одним из пакетов. Поэтому, естественно, Маттео Сальвини взвешивал каждое слово. Но, отвечая на вопрос о том, хочет ли Евросоюз мирных переговоров, мы четко поняли, что, скорее всего, с точки зрения Маттео Сальвини, на данный момент Евросоюз демонстрирует, что он готовится к продолжению войны. Ищут Patriot Киеву судорожно по всему миру, ищут человека, который бы представлял их интересы. Но пока мы понимаем, что безрезультатно отметила Емельянова

Журналист сообщила, что несколько месяцев велась работа по проведению данного интервью.

И, конечно, я думаю, эксклюзивное интервью, которое мы записали накануне в Милане, будет иметь большой резонанс. Маттео Сальвини умеет говорить между строк, и мы внимательно ознакомились, прежде чем задавать ему вопросы, со всеми его заявлениями в последнее время, потому что мы несколько месяцев ждали и просили это интервью добавила она

Ранее вице-премьер Италии Маттео Сальвини в интервью ИС "Вести" заявил, что ему трудно представить нынешних европейских политиков в роли переговорщиков с Россией.