Москва15 сен Вести.Русофобия в нынешней Европе проявляется в гипертрофированном виде, так как политики не думают о мирном будущем. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" заместитель премьер-министра Италии, министр инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини.

Итальянскому вице-премьеру был задан вопрос о границе между политикой и русофобией - когда, например, нельзя посмотреть, как танцует российская балерина Светлана Захарова или послушать лекции о русском писателе Федоре Михайловиче Достоевском.

Это уже гипертрофия. Некоторые левые - не только левые, но и некоторые европейские правительства - не думают о будущем наших детей, которое должно быть мирным, а не военным сказал Сальвини

Вице-премьер Италии также отметил: он убежден, что конфликт будет разрешен за столом переговоров, а не на поле боя.