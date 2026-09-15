Посол Парамонов: многие в Италии считают разрыв отношений с РФ необоснованным Посол Парамонов: все больше итальянцев считают разрыв связей с РФ необдуманным

Москва15 сен Вести.Многие итальянцы считают разрыв отношений с Россией необдуманным, преждевременным и необоснованным, рассказал российский посол в Риме Алексей Парамонов в интервью ИС "Вести".

Дипломат отметил, что еще некоторое время назад тема экономических последствий разрыва отношений с Россией была табу в общественных дискуссиях. Однако на фоне последних событий в Италии стали больше говорить о России.

И стали больше говорить о тех последствиях, к которым привел этот разрыв экономических связей с Россией, которые уже сейчас многие считают необдуманным, преждевременным, и, по крайней мере, необоснованным сказал Парамонов

Посол также назвал встречу вице-премьера Италии Маттео Сальвини с итальянскими предпринимателями, которые работают с Россией, знаковым событием.

Я думаю, что оно будет как бы началом движения итальянского истеблишмента, потому что проблема в нем, к прагматизму, к реализму и к здравому смыслу. Итальянцы вообще-то люди, которым присущ здравый смысл. Когда он проникнет в истеблишмент, в правящие круги, я думаю, тогда станут возможными какие-то перемены в том, что касается, в том числе и наших отношений отметил дипломат

Ранее вице-премьер Италии выступил за отказ от окончательного разрыва отношений с Россией. Он рассчитывает, что по окончании конфликта на Украине Италия сможет возобновить торговые, спортивные, академические и культурные связи с Россией, а также вернуться к закупкам российского газа.