Москва15 сен Вести.Заместитель премьер-министра Италии, министр инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини в интервью ИС "Вести" сообщил о сотнях итальянских предпринимателей, желающих вернуться на российский рынок.

С момента начала украинского кризиса Италия пытается способствовать его завершению, заметил он.

Правительство Италии все эти годы старалось занимать более взвешенную по сравнению с другими странами позицию с единственной целью - способствовать завершению конфликта. Соответственно, это еще один шаг в данном направлении. Кстати, есть сотни других итальянских предпринимателей, которые хотели бы вернуться на российский рынок после завершения конфликта заявил Сальвини

Он добавил, что считает себя обязанным защищать каждого итальянца, работающего за границей, включая Россию. В июле с помощью Ассоциации итальянских компаний в России и при участии итальянского посла была организована встреча в Москве. Ее цель — обобщить существующие проблемы и пожелания, а также услышать критику сотен предпринимателей, которые продолжают работать в РФ. После этого Сальвини поступила просьба провести аналогичную встречу в Италии с участием части тех же предпринимателей.