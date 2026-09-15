Вице-премьер Италии не боится критики за общение с российскими СМИ Вице-премьер Италии Сальвини заявил, что не боится критики за общение со СМИ РФ

Москва15 сен Вести.Вице-премьер и министр инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини заявил в эксклюзивном интервью ИС "Вести", что заголовки левой прессы из-за общения с российскими СМИ его не интересуют.

Таком образом он ответил на вопрос журналиста о том, как в Италии дошло до того, что прослушивание русских песен и диалог с российскими СМИ стали преступлениями в глазах левых изданий. В мае 2026 года Сальвини посетил павильон России на Венецианской биеннале, где прослушал российскую музыку и поговорил с телеканалом "Россия 1".

Дело в том, что часть левых сил в Италии считает, что они единственные, кто имеет право рассуждать об искусстве, культуре, театре, кино, поэзии. Я все это уже проходил во время Туринской олимпиады. Когда в качестве министра отвечал за подготовку всей олимпийской инфраструктуры, то есть дорожной сети, железнодорожных станций, трассы для бобслея, лыжных трасс. И я помню ту полемику, которая сопровождала подготовку к Олимпиаде и Паралимпийским играм. Помню, как кое-кто выступал против участия спортсменов, даже паралимпийцев, поэтому броские заголовки меня не волнуют сказал Сальвини

Итальянский вице-премьер также сообщил, что старается способствовать восстановлению мира.

Я, в силу моих скромных возможностей, стараюсь способствовать восстановлению мира. Кстати, и Папа Римский день за днем, и месяц за месяцем прикладывает усилия к наведению мостов и сближению народов. Поэтому заголовки левой прессы меня мало интересуют добавил он

Также Сальвини заявил, что Италия могла бы быть посредником от Евросоюза для переговоров с Россией. Кроме того, он рассказал о сотнях бизнесменов, желающих вернуться на рынок РФ.